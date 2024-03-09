Посол Великої Британії розчулив мережу віршем Тараса Шевченка – відео

Сьогодні, 9 березня 2024 року, Україна відзначає 210 років з дня народження Тараса Шевченка. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вшанував пам'ять великого українського поета, продекламувавши один з найвідоміших його віршів.

Відео з'явилося на офіційній сторінці посольства у Facebook.

Мартін Гарріс зачитав "Реве та стогне Дніпр широкий", а відео було зняте у Каневі на березі Дніпра, де похований Тарас Шевченко.

"З днем народження, Тарасе Шевченку! Happy birthday, Taras Shevchenko!", — написав Гарріс під відео.

Користувачі мережі щиро подякували послу у коментарях за підтримку.

"Повага Послу Великої Британії! Людині яка не просто виконує дипломатичні обов’язки а пізнає і мову України і культуру і намагається Відчути наш народ і зрозуміти чим допомогти як визначити пріоритети співпраці з Британією і навіть у напрямку підтримки прав людей з інвалідністю під час війни з країною-вбивцею. Посол Працює! Подяка", – написав громадський діяч, голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич.

Українці також дякували за щірість та чутливе й зворушливе виконання.

"Британія знається на справжніх цінностях! Чудове виконання і всі деталі (Канів, краєвиди) працюють на зміст! Дякую сердечно за підтримку нашої країни! Неймовірне виконання і влучно підібраний контекст", – додала керуіниця курсу української мови у Нюрнбергському освітньому центрі Наталія Іванченко.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відомий своєю любов'ю до поезії. У січні цього року під час заходу у посольстві Великої Британії, присвяченого дню народження великого англійського поета Роберта Бернса, він продекламував "Заповіт" Шевченка.

Нагадаємо, посол Британії скупався у Дніпрі на Водохреще та звернувся до українців з промовою. Гарріс наголосив, що приєднується до всіх, хто молиться за Перемогу.

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