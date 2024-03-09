Час для України спливає: експертка зробила тривожний прогноз щодо ситуації на фронті

Військова експертка Дара Массікот з Фонду Карнегі дослідила поточну ситуацію на фронті в Україні і спрогнозувала ймовірність поганого розвитку подій для ЗСУ.

Збройні сили України критично потребують невідкладну допомогу Заходу, щоб запобігти поганому розвитку подій на фронті проти добре забезпеченої снарядами Росії.

Про це військова експертка Дара Массікот заявила в інтерв'ю Foreign Affairs.

За її словами, у ЗСУ закінчується час для отримання необхідної кількості боєприпасів та військової техніки. Водночас Росія максимально мобілізувала свою економіку, витрачає запаси старої техніки та налагоджує постачання снарядів.

Массікот наголосила, що Росія не є ослабленою, як часто кажуть на Заході. Вона все ще залишається небезпечною і складається з мобілізованих з різним рівнем підготовки. Про це свідчать наступальні дії, які почались наприкінці зими 2024 року і, за прогнозом експертки, затягнуться до цього літа.

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"Без збільшення військової допомоги Заходу та серйозних змін у стратегії Києва становище України на полі бою продовжуватиме погіршуватися, доки не досягне переломної точки, можливо, до цього літа", - вважає експертка.

Дара Массікот переконана, що у Росії достатньо людських ресурсів та силових заходів, щоб вести тривалу війну. Натомість Україна має нестачу солдат, яку не може поповнити. Массікот також спрогнозувала, де можуть далі активізуватись росіяни, якщо західні союзники не нададуть потрібний обсяг допомоги.

На її думку, окупаційна армія може просунутись до Покровська у Донецькій області, загрожуватиме Краматорську та Слов'янську. Також можуть посилитись тиск у Запорізькій області та бої в районі Оріхова. Там рівнинна місцевість, що може полегшити бої для ворога.

"Довгострокова слабкість російської армії не матиме значення, якщо Україну не підтримають цього року. Якщо Захід, зокрема США, не хоче, щоб лінія фронту в Україні продовжувала вигинатися або ламатися, він має терміново схвалити допомогу. І якщо Київ хоче продовжити свої зусилля, йому доведеться зробити важкий вибір щодо того, як створити більше робочої сили. Час збігає", - резюмувала експертка свій тривожний прогноз.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що весняна кампанія 2024 року стане вирішальною на цьому відрізку війни. Путін не хоче зупинятися, проте не все залежить від диктатора. Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат, і ЗСУ мають скористатися саме цим.

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