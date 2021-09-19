Поїзд Чернівці — Київ змінив маршрут через обвал ґрунту

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига стався обвал ґрунту.

"Укрзалізниця" змінила маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Таке рішення ухвалили через підмив ґрунту біля колій.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

"У районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні", — йдеться в повідомленні.

Відновлювальні роботи вже ведуться. За словами робітників, вони триватимуть щонайменше 10 годин. Тому поїзд №118 Чернівці — Київ відправленням з Чернівців о 19:46 рухатиметься через Заліщики та Тернопіль.

З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.

"Пасажирів із цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1 годину прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118", — зазначили в "Укрзалізниці".

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