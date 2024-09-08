"ППО – незмінний пріоритет": головне зі звернення Зеленського

Президент подякував партнерам за оголошені кроки на черговій зустрічі "Рамштайн" й за іншу допомогу, яка була погоджена цього тижня.

За підсумками першого тижня вересня Україна отримала нові домовленості щодо постачання снарядів, а також фінансування власного виробництва зброї, зокрема дронів і ракет. Втім постачання західними партнерами систем ППО залишається незмінним пріоритетом у допомозі, на яку розраховує Україна.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у неділю, 8 вересня.

"Ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень", - сказав Зеленський.

Президент також подякував усім, хто допомагає Україні наближати "безумовно необхідні кроки партнерів". Окремо Володимир Зеленський подякував Німеччині, США, Британії, Канаді, Іспанії, Нідерландам, Швеції, Норвегії, Румунії, Литві та Латвії за оголошені кроки на черговій зустрічі "Рамштайн" й за іншу допомогу, яка була погоджена цього тижня.

Нагадаємо, вирішальним чинником просування окупантів на сході України цього року стали російські КАБи. Проте тепер ЗСУ готуються дати відсіч — власними плануючими бомбами.

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