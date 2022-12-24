Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря

Розбіжності між календарями, якими користуються православні та католики, призводять до труднощів спільного святкування Різдва.

У суботу, 24 грудня, глава Української греко-католицької церкви Святослав та митрополит Православної церкви України Єпіфаній домовилися про створення спільної робочої групи, яка повинна узгодити позиції щодо реформи церковного календаря. Обидві українські церкви східного обряду дотримуються юліанського календаря, який на два тижні відстає від прийнятого у світі григоріанського календаря, через що виникають труднощі, зокрема, у спільному з християнами західного обряду святкуванні Різдва.

Про зустріч предстоятелів церков повідомили на сайті УГКЦ.

Святослав та Єпіфаній обговорили ситуацію у міжконфесійних та державно-церковних взаємовідносинах в Україні, російську агресію та перспективи розвитку України після війни.

Окремою темою було узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, щоб унеможливити розбіжності в датах католицьких та православних свят в Україні.

Церковні ієрархи домовилися створити спільну робочу групу, яка має вивчити це питання.

Нагадаємо, на відміну від православних та греко-католиків, які святкують Різдво 7 січня, у християн західного обряду (римо-католиків) свято прийде вже завтра - 25 грудня.

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