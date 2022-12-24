Предстоятели УГКЦ и ПЦУ обсудили реформу церковного календаря

Разногласия между календарями, которыми пользуются православные и католики, приводят к трудностям совместного празднования Рождества.

В субботу, 24 декабря, глава Украинской греко-католической церкви Святослав и митрополит Православной церкви Украины Епифаний договорились о создании совместной рабочей группы, которая должна согласовать позиции по реформе церковного календаря. Обе украинские церкви восточного обряда соблюдают юлианский календарь, который на две недели отстает от принятого в мире григорианского календаря, из-за чего возникают трудности, в частности, в совместном с христианами западного обряда праздновании Рождества.

О встрече предстоятелей церквей сообщили на сайте УГКЦ.

Святослав и Епифаний обсудили ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, российскую агрессию и перспективы развития Украины после войны.

Отдельной темой было согласование позиций по реформе церковного календаря, чтобы исключить разногласия в датах католических и православных праздников в Украине.

Церковные иерархи договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.

Напомним, в отличие от православных и греко-католиков, празднующих Рождество 7 января, у христиан западного обряда (римо-католиков) праздник придет уже завтра – 25 декабря.

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