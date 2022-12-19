Дата празднования Рождества: социальный опрос 2022 года

За последние годы количество украинцев, поддерживающих переход празднования Рождества на 25 декабря, значительно выросло. Читайте на сайте ТСН.ua, сколько опрошенных готовы перейти на григорианский календарь.

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", в 2022 году уже больше украинцев поддержали идею о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Если в прошлом году "за" выступало только 26% опрошенных, то поддерживают эту идею уже 44% украинцев.

В то же время 31% опрошенных выступают против переноса празднования (в 2021 году — 58%), 23% респондентов ответили, что им безразлично этот вопрос, а 2% затруднились ответить.

Инфографика / Фото: Социологическая группа "Рейтинг"

Также возросло за последний год и количество как украинцев, которые празднуют Рождество 25 декабря — 11% (в 2021 году было 4%), так и тех, кто празднует этот большой церковный праздник в обе даты (было 18% стало 25%).

Рождество 7 января (т.е. по юлианскому календарю) будут праздновать в этом году 55% опрошенных (в 2021 году — 71%). Вообще, не празднуют Рождество 8% украинцев.

Инфографика / Фото: Социологическая группа "Рейтинг"

О двойном праздновании Рождества (25 декабря и 7 января) и о переносе даты празднования на 25 декабря чаще всего говорили младшие опрошенные, жители Киева и западных областей Украины, греко-католики.

Более половины опрошенных в Киеве и западных областях поддерживают идею празднования Рождества 25 декабря.

Относительное большинство не против пересечения даты празднования и в центральных областях страны (44%). Значительно поддерживают эту идею греко-католики. Почти половина (46%) опрошенных прихожан ПФУ согласна перенести дату празднования на 25 декабря, треть остается против.

Большая часть жителей восточных и южных областей (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь) не поддержали идею праздновать Рождество 25 декабря.

Если говорить о возрастном разрезе, наибольшее количество противоречий можно заметить в старшей и средней возрастной группах, хотя здесь относительное большинство "за" перенос даты (40%). Не менее трети украинцев постарше и среднего возраста против празднования 25 декабря.

Среди молодых цифр такие: треть выступает "за", треть не желает переносить дату и еще треть младших опрошенных ответили, что им безразлично.

Инфографика / Фото: Социологическая группа "Рейтинг"

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 20-21 ноября 2022 года. В нем смогли принять участие тысяча респондентов от 18 лет во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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