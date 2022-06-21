Прем'єр-міністр Люксембургу прибув до Києва

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель прибув до Києва.

Мета візиту полягає у демонстрації солідарності з народом України.

Про це він повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Прибув до Києва. Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною", - написав Беттель.

Нагадаємо, 19 червня відомий актор Бен Стіллер прибув до Львова. На шляху до України актор відвідав українських переселенців у Польщі, адже знаменитість є послом доброї волі ООН. Актор поспілкувався з волонтерами і з родинами біженців зі сходу України. Після цього він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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