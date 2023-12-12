Прогноз погоди на 13 грудня: де будуть мокрий сніг та ожеледиця

В Україні 13 грудня в низці областей буде мокрий сніг і навіть дощ. Крім того, регіони огорне ранковий туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На сході - помірний сніг, вночі на південному сході невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. Вдень на заході України дощитиме. В Карпатах - мокрий сніг. На решті території синоптики істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці в більшості областей буде туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +1-6°. На сході країни вночі та вдень температура буде від 4° морозу до 1° тепла. На Закарпатті та в південних областях вночі синоптики прогнозують 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 13 грудня буде хмарно, але істотних опадів синоптики не прогнозують. Вночі та вранці туман. На дорогах - місцями ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. "13 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомлені.

В Київській області температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу, вдень від 1° до 6° тепла. В Києві вночі буде 0-2° морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу.

Нагадаємо, синоптики попередили про складні погодні умови. Сильний туман очікується до кінця доби 12 грудня, а також завтра зранку, 13 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів.

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