Прогноз погоди на 20 грудня: де в Україні будуть опади та мороз

Погода в Україні у середу, 20 грудня, буде теплою - і вночі, і вдень - температура буде "плюсовою" та майже без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В українських областях у середу буде хмарно з проясненнями. На півночі країни місцями будуть невеликі опади. На решті території - без опадів. На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.

Майже на всі території країни вночі температура повітря становитиме від 4° тепла до 1° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° до 7° тепла. У Карпатах протягом доби синоптики прогнозують близько 0°.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 20 грудня також буде хмарно з проясненнями. В області місцями невеликий дощ. Натомість у Києві - без опадів. Швидкість південно-західного вітру становитиме 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від 4° тепла до 1° морозу, а вдень - 2-7° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла, а вдень - 5-7° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду на Різдво. За її словами, до країни 24 і 25 грудня прийде новий атмосферний фронт із заходу. Тому на Святвечір та Різдво можливі сніг з дощем, але снігового покриву вони не надто додаватимуть.

Читайте також: