Прогноз погоди на 20 грудня: де в Україні будуть опади та мороз

У Карпатах буде прохолодно.
Погода в Україні у середу, 20 грудня, буде теплою - і вночі, і вдень - температура буде "плюсовою" та майже без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В українських областях у середу буде хмарно з проясненнями. На півночі країни місцями будуть невеликі опади. На решті території - без опадів. На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.
Майже на всі території країни вночі температура повітря становитиме від 4° тепла до 1° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° до 7° тепла. У Карпатах протягом доби синоптики прогнозують близько 0°.
Погода в Києві
На Київщині 20 грудня також буде хмарно з проясненнями. В області місцями невеликий дощ. Натомість у Києві - без опадів. Швидкість південно-західного вітру становитиме 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря вночі буде від 4° тепла до 1° морозу, а вдень - 2-7° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла, а вдень - 5-7° тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду на Різдво. За її словами, до країни 24 і 25 грудня прийде новий атмосферний фронт із заходу. Тому на Святвечір та Різдво можливі сніг з дощем, але снігового покриву вони не надто додаватимуть.
Читайте також:
- Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни — важливо запам'ятати
- Яке завтра, 20 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2024 рік
- Що треба встигнути зробити всім знакам зодіаку до Нового року: прогноз відомої астрологині