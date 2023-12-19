Прогноз погоды на 20 декабря: где в Украине будут осадки и мороз

Погода в Украине в среду, 20 декабря, будет теплой – и ночью, и днем – температура будет "плюсовой" и почти без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В украинских областях в среду облачно с прояснениями. На севере страны местами небольшие осадки. На остальной территории — без осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица.

Почти на всей территории страны ночью температура воздуха составит от 4° тепла до 1° мороза. Днем столбики термометров покажут от 2° до 7° тепла. В Карпатах в течение суток синоптики прогнозируют около 0°.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 20 декабря также будет облачно с прояснениями. В области местами небольшой дождь. В Киеве же — без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от 4° тепла до 1° мороза, а днем — 2-7° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 2-4° тепла, а днем – 5-7° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала о погоде на Рождество. По ее словам, в страну 24 и 25 декабря придет новый атмосферный фронт с запада. Поэтому на Сочельник и Рождество возможны снег с дождем, но снежного покрова они не будут прибавлять.

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