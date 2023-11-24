Прогноз погоди на 25 листопада: де в Україні будуть дощі та мокрий сніг

В суботу, 25 листопада, в Україні будуть дощі та мокрий сніг. Вночі місцями буде мороз, а вдень погода потішить теплом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах у суботу буде хмарно з проясненнями. На півдні дощитиме. Вдень у західних областях і в Карпатському регіоні - невеликий сніг. У східних і Дніпропетровській областях дощ із мокрим снігом. На решті території країни опадів не прогнозують. У південній частині країни місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні температура повітря протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Вдень у центрі та на сході країни повітря прогріється до +1-6°. У південних областях буде тепліше: вночі +1-6°, а вдень +4-9°.

Погода в Києві

На Київщині в суботу буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря протягом доби буде від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень 0-2° тепла.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, на Київ насувається негода. Вже 26-27 листопада в регіоні очікуються сильні опади: хуртовина, снігові замети.

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