Сміливий хлопчик голіруч упіймав величезного пітона – відео

В Індії сміливий хлопчик допоміг літньому чоловікові упіймати великого пітона та голіруч схопив його за шию.

У відео, опублікованому на X, видно, як чоловік тримає плазуна за хвіст і намагається витягнути його з кущів.

На очах глядачів до ризикованої спроби долучився маленький хлопчик і намагався схопити змію за шию. Разом їм вдалося витягти змію і помістити її до мішка, щоб випустити назад в природне місце існування.

"Героїчний вчинок цієї дитини, але це також дуже небезпечно", — йдеться у підписі.

Daredevil act at Saligrama #Kundapura



Heroic act by this child but it's very dangerous too....... pic.twitter.com/EJm09wXPpX — Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) November 22, 2023

Ролик було опубліковано 22 листопада. Від моменту публікації він зібрав безліч коментарів.

Вони, ймовірно, належать до певного племені на півдні, яке з дитинства є експертом у лові змій, але з цим важко впоратися!

Ух ти, справді безстрашна дитина! Його міг обвинути пітон

У хлопця у 100 разів більше сміливості, ніж у мене

Це дуже небезпечно та ризиковано. Дитині не можна було дозволяти займатися цим заняттям. Справді, він добре навчений і сильний, але це є недоцільним

Нагадаємо, собака винюхав у жінки смертельну хворобу. Це надихнуло її на створення благодійної організації.

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