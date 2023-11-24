Смелый мальчик голыми руками поймал огромного питона – видео

Пресмыкающегося выпустили на свободу.
В Индии смелый мальчик помог пожилому мужчине поймать большого питона и голыми руками схватил его за шею.
В видео, опубликованном на X, видно, как мужчина держит пресмыкающегося за хвост и пытается вытащить из кустов.
На глазах зрителей к рискованной попытке присоединился маленький мальчик и пытался схватить змею за шею. Вместе им удалось вытащить змею и поместить ее в мешок, чтобы выпустить обратно в естественную среду обитания.
"Героический поступок этого ребенка, но это тоже очень опасно", — говорится в подписи.
Daredevil act в Saligrama #Kundapura— Dr. Durgaprasad Hegde (@DpHegde) November 22, 2023
Heroic act by this child but it's very dangerous too....... pic.twitter.com/EJm09wXPpX
Ролик был опубликован 22 ноября. С момента публикации он собрал множество комментариев.
- Они, вероятно, принадлежат к определенному племени на юге, которое с детства является экспертом по ловле змей, но с этим трудно справиться!
- Ух ты, действительно бесстрашный ребенок! Его мог обвить питон
- У парня в 100 раз больше смелости, чем у меня
- Это очень опасно и рискованно. Ребенку нельзя было разрешать заниматься этим занятием. Действительно, он хорошо обучен и силен, но это нецелесообразно.
Напомним, собака вынюхала у женщины смертельную болезнь. Это вдохновило ее на создание благотворительной организации.
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