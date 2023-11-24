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Смелый мальчик голыми руками поймал огромного питона – видео

Смелый мальчик голыми руками поймал огромного питона – видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1039
Время на прочтение
1 мин
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Смелый мальчик голыми руками поймал огромного питона – видео

Мальчик поймал питона / Фото: скриншот с видео

Пресмыкающегося выпустили на свободу.

В Индии смелый мальчик помог пожилому мужчине поймать большого питона и голыми руками схватил его за шею.

В видео, опубликованном на X, видно, как мужчина держит пресмыкающегося за хвост и пытается вытащить из кустов.

На глазах зрителей к рискованной попытке присоединился маленький мальчик и пытался схватить змею за шею. Вместе им удалось вытащить змею и поместить ее в мешок, чтобы выпустить обратно в естественную среду обитания.

"Героический поступок этого ребенка, но это тоже очень опасно", — говорится в подписи.

Ролик был опубликован 22 ноября. С момента публикации он собрал множество комментариев.

  • Они, вероятно, принадлежат к определенному племени на юге, которое с детства является экспертом по ловле змей, но с этим трудно справиться!
  • Ух ты, действительно бесстрашный ребенок! Его мог обвить питон
  • У парня в 100 раз больше смелости, чем у меня
  • Это очень опасно и рискованно. Ребенку нельзя было разрешать заниматься этим занятием. Действительно, он хорошо обучен и силен, но это нецелесообразно.

Напомним, собака вынюхала у женщины смертельную болезнь. Это вдохновило ее на создание благотворительной организации.

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Дата публикации
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