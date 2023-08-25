Прогноз погоди на 26 серпня: до України повертається спека

Свіженько буде в Карпатах.
В Україні остання субота літа, 26 серпня, буде спекотною. Трохи дощитиме лише у північно-західних областях.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде мінлива хмарність. Вдень дощі та грози будуть лише у північно-західних областях. На північному сході країни вночі та вранці місцями буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +13-18°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 27-32. Значно тепліше буде у південно-західній частині країни, де місцями повітря прогріється до +35°. Трохи свіжіше буде на сході та Сумщині - 24-29° тепла. В Карпатах вночі синоптики прогнозують +11-16°, а вдень +23-28°.
Погода в Києві
На Київщині у суботу буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
За повідомленням синоптиків, температура повітря в Київській області вночі буде +13-18°, а вдень +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла, вдень повітря прогріється до 29-31° вище нуля.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня попередила про нову хвилю спеки. За її словами, вже від 25 серпня до України знову повернеться спека, адже почне переміщуватися тропічна повітряна маса.