Прогноз погоды на 26 августа: в Украину возвращается жара

Свеженько будет в Карпатах.

В Украине последняя суббота лета, 26 августа, будет жаркой. Немного будет дождь только в северо-западных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Днем будет идти дождь и грозы только в северо-западных областях. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет +13-18°. Днем столбики термометров покажут 27-32. Гораздо теплее будет в юго-западной части страны, где местами воздух прогреется до +35°. Чуть свежее будет на востоке и Сумщине – 24-29° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +11-16 °, а днем +23-28 °.

Прогноз погоды в Украине на 26 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области в субботу будет переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

По сообщению синоптиков, температура воздуха в Киевской области ночью будет +13-18 °, а днем +27-32 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 16-18° тепла, днем воздух прогреется до 29-31° выше нуля.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня предупредила о новой волне жары. По ее словам, уже с 25 августа в Украину снова вернется жара, ведь начнет перемещаться тропическая воздушная масса.

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