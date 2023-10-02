Прогноз погоди на декілька днів: чого очікувати українцям

Завтра, 3 жовтня, в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Буде досить тепло, протягом дня +17+23 градуси. Вночі значно свіжіше, +6+11 градусів.

Про це повідомила синоптиня Наталка Діденко.



4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі, 5 жовтня суха пауза, 6, 7 та 8 чергові атмосферні фронти почнуть шастати нашою територією.

У Києві у вівторок буде сухо, близько +20 градусів. У середу - невеликий дощ.

А ось у п'ятницю, суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою - у Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9+13 градусів та ще й завіватиме рвучкий вітер.

У ніч на понеділок, на 9 жовтня, у Києві є ймовірність заморозку.

10 жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні не буде бабиного літа. Більш детально читайте у нашій новині.