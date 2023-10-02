Прогноз погоды на несколько дней: чего ждать украинцам

Завтра, 3 октября, в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода. Будет достаточно тепло, в течение дня +17+23 градуса. Ночью гораздо свежее, +6+11 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.



4 октября на западе, севере и центре пройдут дожди, 5 октября сухая пауза, 6, 7 и 8 очередные атмосферные фронты начнут шуршать нашей территорией.

В Киеве во вторник будет сухо, около +20 градусов. В среду – небольшой дождь.

А вот в пятницу, субботу и воскресенье сезон напомнит о себе типичной осенней погодой — в Киеве будет сыро, периодически идти дожди, похолодает до +9+13 градусов и еще будет завивать порывистый ветер.

В ночь на понедельник, 9 октября, в Киеве есть вероятность заморозка.

10 октября к нам придет еще одна волна очень теплой погоды.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине не будет бабьего лета. Более подробно читайте в нашей новости.