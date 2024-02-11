Прогноз погоди в Україні на 12 лютого: тепло, але з дощами

Завтра, 12 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Невеликий дощ, в більшості західних, північних, вночі і південних та центральних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 6-11°. Вдень 7-12° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 15°.

Прогноз погоди на Київщині

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 7-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде справжнє потепління. Більше про це читайте у новині.

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