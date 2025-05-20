Як позбутися гусені на капусті? / © Pexels

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Існує ефективний і безпечний спосіб, як позбутися гусені на капусті. Для цього потрібно поряд із грядками посадити особливі квіти, що відлякують шкідників.

Йдеться про календулу та чорнобривці. Метелики, які відкладають личинки на капусті, не переносять запаху цих рослин. Тому такі квіти вирізняються сильно вираженими репелентними властивостями.

Як це працює? Все досить просто. Чорнобривці та календула виділяють у повітря фітонциди, які допомагають значно знизити кількість метеликів над насадженнями капусти. Коли шкідники відчувають запах цих рослин, вони не підлітають до листя капусти, щоб відкласти личинки, тому проблему з гусінню ви вирішите раз і назавжди.

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Існують й інші рослини, які відлякують шкідників від капусти, але вони діють не настільки ефективно. Поряд із грядками можна посіяти базилік, кріп, м'яту, фенхель або шалфей.

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