"Протікає досить неспецифічно": лікарка назвала сипмтоми коронавірусу у дітей

У дітей коронавірус протікає як ГРВІ, грип.

Останнім часом зросла кількість хворих на коронавірус дітей. За першими симптомами відрізнити новий штам COVID-19 від банальної ГРВІ або грипу дуже складно.

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Про це розповіла "РІА Мелітополь" лікарка-педіатриня з Мелітополя Ірина Добрянська.

"Коронавірусу всього кілька років, але за цей час ми всі побачили, наскільки він змінився: його морфологія, структура, симптоми. У дітей коронавірус протікає досить неспецифічно, як ГРВІ, грип. Симптоми: температура, загальне нездужання, ломота в тілі, біль голови, кашель, нежить. А ось порушення нюху та смаку у дітей – досить рідкісний симптом, вражає менше 1% дітей молодшого шкільного віку та підлітків, – розповіла Ірина Добрянська.

Вна наголосила, що є кілька небезпечних для життя дітей симптомів.

"Це такі симптоми, як температура 40 і вище, яка не збивається жарознижувальними препаратами, млявість, сплутаність свідомості, задишка, біль у грудях, – говорить лікарка.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для всіх вікових груп. Також дуже обережними необхідно бути людям з груп ризику.

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