"Протекает довольно неспецифически": врач назвала симптомы коронавируса у детей

У детей коронавирус протекает как ОРВИ, грипп.

В последнее время возросло количество больных коронавирусом детей. По первым симптомам отличить новый штамм COVID-19 от банальной ОРВИ или гриппа очень сложно.

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Об этом рассказала "РИА Мелитополь" врач-педиатр из Мелитополя Ирина Добрянская.

"Коронавирусу всего несколько лет, но за это время мы все увидели, насколько он изменился: его морфология, структура, симптомы. У детей коронавирус протекает довольно неспецифически, как ОРВИ, грипп. Симптомы: температура, общее недомогание, ломота в теле, головная боль, кашель, насморк. А вот нарушение обоняния и вкуса у детей – довольно редкий симптом, поражает менее 1% детей младшего школьного возраста и подростков, – рассказала Ирина Добрянская.

Она отметила, что есть несколько опасных для жизни детей симптомов.

"Это такие симптомы, как температура 40 и выше, не сбивающаяся жаропонижающими препаратами, вялость, спутанность сознания, одышка, боль в груди, – говорит врач.

Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" опасен для всех возрастов. Также очень осторожны необходимо быть людям из групп риска.

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