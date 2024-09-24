"Путін боїться": Зеленський висловився про Курську операцію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін "боїться" Курської операції.

Про це президент сказав в інтерв'ю ABC News.

За словами Зеленського, Україна розпочала раптову операцію через розвідувальні дані, які свідчать про те, що Росія готувалася здійснити власний наступ на північну Сумську область України.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Росія планувала окупувати місто Суми.

"І ми вирішили, що нам потрібні превентивні кроки. Ми повинні були рушити з нашими військами. І ми це зробили, щоб вони не окупували нашу північ", - додав він.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ повідомив, що операція ЗСУ в Курській області стала ударом по авторитету російської влади, продемонструвавши слабкість та небоєздатність російських сил.

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