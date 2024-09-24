"Путин боится": Зеленский высказался о Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин "боится" Курской операции.

Об этом президент сказал в интервью ABC News.

По словам Зеленского, Украина начала внезапную операцию из-за разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Россия готовилась осуществить собственное наступление на северную Сумскую область Украины.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Россия планировала оккупировать город Сумы.

"И мы решили, что нам нужны превентивные шаги. Мы должны были двинуться с нашими войсками. И мы это сделали, чтобы они не оккупировали наш север", - добавил он.

Напомним, эксдиректор ЦРУ сообщил, что операция ВСУ в Курской области стала ударом по авторитету российских властей, продемонстрировав слабость и небоеспособность российских сил.

Читайте также: