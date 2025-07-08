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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
933
Час на прочитання
2 хв

"Путін хоче всю Україну": в РНБО оцінили його шанси

Речник Кремля Дмитро Пєсков говорить про “мирне врегулювання”, але виступає постачання Україні зброї США та ЄС, виробництва Україною озброєнь й припинення Росією вогню.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

У РНБО прокоментували логіку російського диктатора у питанні війни. Так, президент РФ Володимир Путін хоче всю Україну — беззбройну, беззахисну, під контролем держави-агресорки. Але цього не буде.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Це неможливо, і з цим не погоджуються не тільки українці, але і західні партнери”, — наголосив Коваленко.

Натомість Росія хоче ще отримувати зброю та людей далі з КНДР, компоненти і технології з Китаю, поступово залучати до війни африканців з Лаосу, і щоб на це ніхто нічим не відповідав.

Потім Путін, продовжує Коваленко, захоче просто ось так взяти і зайти в Балтію. А ще скаже, що Польща у Варшавському договорі була в зоні впливу Росії.

“Дуже в лоб, і дуже дивно зі сторони Росії думати, що ніхто нічого не робитиме у відповідь на зростання загроз”, пояснив керівник ЦПД.

Такі дії лише наближають усвідомлення необхідності ліквідації режиму Путіна як основної загрози для Європи з метою вибудовування нової системи безпеки з новим діалогом про неї між основними гравцями. Без Росії в нинішньому вигляді.

Нагадаємо, в РНБО закликали Європу займатися безпекою на власній території.

«Бо коли невстановлені особи здійснюють диверсії на території європейських країн, палять військову техніку (Німеччина) на воєнному обʼєкті, псують обладнання, а російські воєнкори цим хизуються — це не ок», — стверджує Коваленко.

Він додає, що у Росії за диверсії в країнах Європи відповідає ГРУ.

А інформаційна та кібервійна вже давно ведеться Росією на території НАТО.

«Зараз ведеться вже диверсійна війна. Кабельні диверсії — це ще таке, за них Наришкін з СЗР відповідав. А диверсії на території НАТО, проти військових обʼєктів — це неможливо ігнорувати», — завершив Андрій Коваленко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
933
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