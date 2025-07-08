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"Путін хоче всю Україну": в РНБО оцінили його шанси
Речник Кремля Дмитро Пєсков говорить про “мирне врегулювання”, але виступає постачання Україні зброї США та ЄС, виробництва Україною озброєнь й припинення Росією вогню.
У РНБО прокоментували логіку російського диктатора у питанні війни. Так, президент РФ Володимир Путін хоче всю Україну — беззбройну, беззахисну, під контролем держави-агресорки. Але цього не буде.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
“Це неможливо, і з цим не погоджуються не тільки українці, але і західні партнери”, — наголосив Коваленко.
Натомість Росія хоче ще отримувати зброю та людей далі з КНДР, компоненти і технології з Китаю, поступово залучати до війни африканців з Лаосу, і щоб на це ніхто нічим не відповідав.
Потім Путін, продовжує Коваленко, захоче просто ось так взяти і зайти в Балтію. А ще скаже, що Польща у Варшавському договорі була в зоні впливу Росії.
“Дуже в лоб, і дуже дивно зі сторони Росії думати, що ніхто нічого не робитиме у відповідь на зростання загроз”, пояснив керівник ЦПД.
Такі дії лише наближають усвідомлення необхідності ліквідації режиму Путіна як основної загрози для Європи з метою вибудовування нової системи безпеки з новим діалогом про неї між основними гравцями. Без Росії в нинішньому вигляді.
Нагадаємо, в РНБО закликали Європу займатися безпекою на власній території.
«Бо коли невстановлені особи здійснюють диверсії на території європейських країн, палять військову техніку (Німеччина) на воєнному обʼєкті, псують обладнання, а російські воєнкори цим хизуються — це не ок», — стверджує Коваленко.
Він додає, що у Росії за диверсії в країнах Європи відповідає ГРУ.
А інформаційна та кібервійна вже давно ведеться Росією на території НАТО.
«Зараз ведеться вже диверсійна війна. Кабельні диверсії — це ще таке, за них Наришкін з СЗР відповідав. А диверсії на території НАТО, проти військових обʼєктів — це неможливо ігнорувати», — завершив Андрій Коваленко.