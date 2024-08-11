Ракетний удар по Сумщині – деталі від ОВА

У неділю, 11 серпня, о 16,45 у Сумах пролунав перший потужний вибух. За чотири хвилини – уже другий, потужніший вибух.

Про це пише "Суспільне Суми".

У Сумській ОВА повідомили, що окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – йдеться в повідомленні.

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