Ракетный удар по Сумщине – детали от ОВА

В воскресенье, 11 августа, в 16.45 в Сумах раздался первый мощный взрыв. Через четыре минуты – уже второй, более мощный взрыв.

Об этом пишет "Суспільне Суми".

В Сумской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Последствия вражеской атаки уточняются", – говорится в сообщении.

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