РФ вдарила "Шахедами" по Полтавській області: які наслідки

Вночі проти 18 липня російські окупанти липня атакували безпілотниками Полтавську область. Було пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. За попередньою інформацією, без постраждалих", - наголосив чиновник.

Голова ОВА закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 липня росіяни атакували Київ дронами. Певну кількість безпілотників знищили сили ППО.

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