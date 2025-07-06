РФ від ночі гатить ракетами та дронами по Україні - і це ще не все

РФ тероризує українців / © Associated Press

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У ніч проти 6 липня Росія знову атакувала Україну ударними дронами та ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 157-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні відомства.

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Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.

98 — збито вогневими засобами ураження

19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.

«Повітряна атака триває, нові групи „Шахедів“ зайшли із північного напрямку», — додали у ПС.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Миколаїв дронами.

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