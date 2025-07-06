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РФ від ночі гатить ракетами та дронами по Україні - і це ще не все
Атаку, яку розпочала Росія ще вночі, триває і до цього часу. Нові групи «Шахедів» зайшли із північного напрямку.
У ніч проти 6 липня Росія знову атакувала Україну ударними дронами та ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 157-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні відомства.
Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни.
98 — збито вогневими засобами ураження
19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.
«Повітряна атака триває, нові групи „Шахедів“ зайшли із північного напрямку», — додали у ПС.
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Миколаїв дронами.