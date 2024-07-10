РФ заявила про окупацію села на Донеччині: що кажуть в ЗСУ

Село Яснобродівка у Донецькій області перебуває під контролем Сил оборони. Заяви РФ про окупацію населеного пункту не відповідають дійсності.

Про це в заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі "Укрінформ".

"Напередодні рашистське командування повідомило, що начебто російська окупаційна армія взяла під свій контроль село Яснобродівка та покращила своє тактичне положення. Це чергова брехня росіян. Сили оборони контролюють ситуацію поблизу цього селища", - наголосив він.

Зауважимо, що на мапі DeepState селище також не відображається як захоплене. Найближчі російські війська розташовані за щонайменше три кілометри від нього.

Яснобродівка. Карта: DeepState

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що на фронті збільшилась кількість напрямків, де склалася загрозлива ситуація. Зокрема, це напрямок на Часів Яр і Сіверськ.

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