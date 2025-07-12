У Хмельницькій області було гучно / © Getty Images

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Уночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині силами та засобами ППО ЗСУ знищено чотири крилаті ракети та п’ять ударних БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його даними, унаслідок атаки у Кам`янець-Подільському районі пошкоджено сонячні батареї та дах нежитлового підсобного приміщення. Загиблих та травмованих немає.

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Нагадаємо, 12 липня окупанти атакували Україну 597 ударними безпілотниками (з них 339 «Shahed»).

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Попередньо, станом на 10 годину протиповітряна оборона збила 344 засоби повітряного нападу противника.

Раніше також повідомлялося, що Чернівці на світанку атакували чотирма «Шахедами» та однією ракетою. Там двоє загиблих — жінка 26 і чоловік 43 років. За життя поранених борються лікарі, ще 10 містян зазнали легких травм. Пошкоджені житлові будівлі, магазини, адмінбудівлі та авто.