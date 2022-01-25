Росія перекидає десантні війська ближче до кордону України – CIT

Спостерігачі зауважили переміщення військової техніки залізницею у Брянській області РФ.

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що до кордону з Україною пересуваються підрозділи російських повітряно-десантних військ.

Про це йдеться в дописі CIT у Telegram.

У понеділок, 24 січня, було зафіксовано на відео пересування бронетехніки під брезентом з Іванівської області Росії, де дислокований гвардійський парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Відповідні кадри було знято у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною. Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі впізнав машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ. Загалом на залізничних платформах було близько 40 таких транспортних засобів, що відповідає одному батальйону.

Telegram / Conflict Intelligence Team

Окрім цього, потяг перевозив п'ять пасажирських вагонів, які можуть містити понад 250 людей.

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"Також ми нарахували на платформі вісім укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, характерних для ВДВ. Такі ж КАМАЗи ми помітили на одному з відео з російською колонною, знятому, згідно з описом, біля польсько-білоруського кордону", – йдеться у повідомленні.

Розслідувачі СІТ наголосили, що це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. "У будь-якому масштабному наступі на територію України ПДВ мають відіграти вирішальну роль”, - зауважили вони.

Нагадаємо, раніше супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

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