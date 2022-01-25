Росія перекидає десантні війська ближче до кордону України – CIT

Спостерігачі зауважили переміщення військової техніки залізницею у Брянській області РФ.
Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що до кордону з Україною пересуваються підрозділи російських повітряно-десантних військ.
Про це йдеться в дописі CIT у Telegram.
У понеділок, 24 січня, було зафіксовано на відео пересування бронетехніки під брезентом з Іванівської області Росії, де дислокований гвардійський парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.
Відповідні кадри було знято у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною. Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі впізнав машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ. Загалом на залізничних платформах було близько 40 таких транспортних засобів, що відповідає одному батальйону.
Окрім цього, потяг перевозив п'ять пасажирських вагонів, які можуть містити понад 250 людей.
"Також ми нарахували на платформі вісім укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, характерних для ВДВ. Такі ж КАМАЗи ми помітили на одному з відео з російською колонною, знятому, згідно з описом, біля польсько-білоруського кордону", – йдеться у повідомленні.
Розслідувачі СІТ наголосили, що це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. "У будь-якому масштабному наступі на територію України ПДВ мають відіграти вирішальну роль”, - зауважили вони.
Нагадаємо, раніше супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.
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