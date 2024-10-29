Росія вночі вдарила КАБом по Харкову: троє загиблих

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. Зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено ще близько 20.
Російські загарбники в ні проти 29 жовтня завдали удару керованими авіаційними мовами по Харкову, внаслідок чого загинуло троє людей.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
"Харків зазнав авіаційного обстрілу — влучання (імовірно, КАБ) було зафіксовано в Основ’янському районі. Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 — зазнали різних ступенів пошкоджень", - йдеться у повідомленні.
Пізніше він повідомив, що під час пошуково-рятувальної операції було виявлено тіла трьох загиблих.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ скинула ФАБ-500 на Харків.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ готує новий плацдарм на Харківщині.
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