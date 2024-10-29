Россия ночью ударила КАБом по Харькову: трое погибших

В результате обстрела возник пожар в частном доме. Разрушен 1 частный дом, повреждено еще около 20.

Российские захватчики в ноябре 29 октября нанесли удар управляемыми авиационными языками по Харькову, в результате чего погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

"Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание (вероятно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений", — говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что во время поисково-спасательной операции были обнаружены тела троих погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ сбросила ФАБ-500 на Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ готовит новый плацдарм в Харьковской области.

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