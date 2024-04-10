Росіяни обстріляли село на Харківщині: кількість загиблих зросла

Вдень 11 квітня російська окупаційна армія обстріляла село Липці в Харківські області. Кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років", – йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов підтвердив, що травмовано 16-річного хлопця та 34-річну жінку.

Розбирання завалів на місці російського обстрілу триває.

Як повідомлялося, близько 14:00 росіяни вдарили по магазину та аптеці на Харківщині. Внаслідок обстрілу окупантів виникли займання у приміщеннях.

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