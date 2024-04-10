В Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди на 11 квітня

В Україні в четвер, 11 квітня, буде надзвичайно теплим та без опадів. Вдень повітря прогріється до +27°.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Четвер буде хмарним і без опадів. Швидкість північно-західного вітру – 5-10 м/с.

В Україні вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° тепла. Денна температура повітря в переважній частині областей становитиме 22-27° тепла. Менші температурні показники вдень будуть на заході країни, в більшості північних регіонів та у Вінницькій області – 18-23° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області 11 квітня буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря – 7-12° тепла, вдень – +18-23°. В Києві вночі температура становитиме близько 10° тепла, вдень +20-24°.

Як повідомлялося, кандидатка географічних наук Віра Балабух розповіла, чого очікувати цієї весни. За її словами, квітень буде теплим. Середня місячна температура повітря в різних центрах коливається, у прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

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