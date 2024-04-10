В Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды на 11 апреля

В Украине в четверг, 11 апреля, будет очень теплым и без осадков. Днем воздух прогреется до +27°.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Четверг будет облачным, без осадков. Скорость северо-западного ветра – 5-10 м/с.

В Украине ночью столбики термометров покажут 7-12 тепла. Дневная температура воздуха в большей части областей составит 22-27° тепла. Меньшие температурные показатели днем будут на западе страны, в большинстве северных регионов и Винницкой области — 18-23 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области 11 апреля переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 7-12° тепла, днем – 18-23° тепла. В Киеве ночью температура будет около 10° тепла, днем +20-24°.

Как сообщалось, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, чего ожидать этой весной. По их словам, апрель будет теплым. Средняя за месяц температура воздуха в разных центрах колеблется, в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и больше.

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