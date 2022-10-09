Росіяни вбили за добу 3 мирних жителів Донеччини, ще 14 людей поранили

За минулу добу, 8 жовтня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 14 людей зазнали поранень.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 14 людей отримали поранення", - повідомив він.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2361 людину.

інфографіка / Донецька ОВА

Нагадаємо, розпочалася 228 доба героїчного протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу, 8 жовтня, відбулося майже сорок бойових зіткнень українських захисників з російськими окупантами. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де українські бійці відбили понад 30 атак противника.

За останніми даними, ЗСУ вдалося звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні.

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