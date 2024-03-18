Росіяни вдарили по АЗС у Нікополі (фото)

Зранку 18 березня російські окупаційні війська атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки виникло займання на території АЗС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається: рятувальники встановили, що через російський обстріл загорілася газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання вдалося оперативно ліквідувати.

Рятувальники загасили пожежу на АЗС в Нікополі, що виникла внаслідок ворожого обстрілу. / Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Росіяни вдарили по АЗС у Нікополі.

Як повідомлялося, вночі окупанти вгатили по Дніпропетровщині. Зокрема, тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

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