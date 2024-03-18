Росіяни вдарили по АЗС у Нікополі (фото)

Минулося без потерпілих.
Зранку 18 березня російські окупаційні війська атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки виникло займання на території АЗС.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається: рятувальники встановили, що через російський обстріл загорілася газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання вдалося оперативно ліквідувати.
Як повідомлялося, вночі окупанти вгатили по Дніпропетровщині. Зокрема, тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.