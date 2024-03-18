Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили по АЗС в Никополе (фото)

Россияне ударили по АЗС в Никополе (фото)

Армия РФ 18 марта атаковала АЗС в Никополе. / Фото: ДСНС в Днепропетровской области

Обошлось без пострадавших.

Утром 18 марта российские оккупационные войска атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки возникло возгорание на территории АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается: спасатели установили, что из-за российских обстрелов загорелась газовая колонка и существует угроза распространения пожара. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Спасатели потушили пожар на АЗС в Никополе, возникший в результате вражеских обстрелов. / © ДСНС в Днепропетровской области
Спасатели потушили пожар на АЗС в Никополе, возникший в результате вражеских обстрелов. / Фото: ДСНС в Днепропетровской области
Россияне ударили по АЗС в Никополе. / ©
Россияне ударили по АЗС в Никополе.

Как сообщалось, ночью оккупанты ударили по Днепропетровщине. В частности, трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии стрелял по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация