Россияне ударили по АЗС в Никополе (фото)

Утром 18 марта российские оккупационные войска атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки возникло возгорание на территории АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается: спасатели установили, что из-за российских обстрелов загорелась газовая колонка и существует угроза распространения пожара. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Спасатели потушили пожар на АЗС в Никополе, возникший в результате вражеских обстрелов. / Фото: ДСНС в Днепропетровской области

Россияне ударили по АЗС в Никополе.

Как сообщалось, ночью оккупанты ударили по Днепропетровщине. В частности, трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии стрелял по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

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