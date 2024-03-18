Россияне ударили по АЗС в Никополе (фото)

Обошлось без пострадавших.
Утром 18 марта российские оккупационные войска атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки возникло возгорание на территории АЗС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается: спасатели установили, что из-за российских обстрелов загорелась газовая колонка и существует угроза распространения пожара. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Как сообщалось, ночью оккупанты ударили по Днепропетровщине. В частности, трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии стрелял по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.