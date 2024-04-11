Росіяни випустили чотири ракети по Селидовому: що відомо

Вночі проти 11 квітня російські окупаційні війська вдарили по місту Селидове Донецької області. Загарбник атакували чотирма ракетами із зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Про це повідомили у Телеграм-каналі поліції Донецької області.

"Є пошкодження в промисловій зоні. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За даними керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, в Селидовому пошкоджені чотири адмінбудівлі.

Як повідомлялося, вдень 11 квітня росіяни вдарили по Миколаєву. Попередньо, балістикою. Внаслідок влучання у місті дві особи загинуло, четверо - постраждали.

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