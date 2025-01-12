Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 12 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в південно-західному напрямку.
- БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок.
Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів.
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