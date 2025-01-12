Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 12 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в південно-західному напрямку.

БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві дрон влучив у 16-поверховий будинок.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів.

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