Археологи знайшли місце, яке відвідував біблійний цар Давид

В Йорданії виявлено біблійне місце, відоме як Маханаїм, яке 2 700 років тому відвідував біблійний цар Ізраїлю Давид.

Про це пишуть ізраїльські археологи Ізраель Фінкельштейн та Таллай Орнан в дослідженні, опублікованому в журналі "Тель-Авів".

Вони засновують свою гіпотезу на археологічних залишках, знайдених на цьому місці, та аналізі біблійних уривків, у яких згадується Маханаїм.

Назва “Маханаїм” на давньоєврейській мові означає “два табори”, і біблійні уривки свідчать, що воно розташоване поруч з іншим місцем під назвою Пенуель, пишуть дослідники.

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Сьогодні менша археологічна ділянка, відома як Талл ад-Дхахаб еш-Шаркі, яка може бути Пенуелем, розташована поблизу Талл ад-Дхахаб аль-Гарбі, яка може бути Маханаїмом.

Біблійні уривки свідчать про те, що Пенуель мав храм, а залишки прямокутної платформи, яка може бути храмом, були знайдені в Талл адх-Дхахаб аш-Шаркі.

Місце Талл ад-Дахаб аль-Гарбі було розкопане німецькою археологічною групою між 2005 і 2011 роками. За цей час німецька команда розкопала залишки кам’яних блоків, які містять різноманітні викарбувані зображення — людей, що грають на струнних інструментах, зокрема лірі; лева зі сцени полювання; фінікової пальми; людина, яка приносить козу на бенкет.

У дослідженні Фінкельштейн і Орнан припускають, що ці блоки, ймовірно, є залишками будівлі, яку використовували представники тогочасної еліти.

Дослідники також відзначили, що стиль гравюр схожий на фрески восьмого століття до нашої ери на місці, відомому як Кунтіллет-Аджруд у північно-східній Синайській пустелі в Єгипті.

Попередня робота в Кунтіллет Аджруд вказує на те, що це місце контролювалося Ізраїльським царством у VIII столітті до нашої ери, тобто блоки, знайдені в Талл ад-Дхахаб аль-Гарбі, також датуються цим часом та були зроблені художниками, пов’язаними з Ізраїльським царством.

Дослідники додали, що і Маханаїм, і Пенуель були побудовані Єровоамом II, царем Ізраїлю, який правив у VIII столітті до нашої ери.

Історії в Біблії згадують, що ізраїльський цар на ім’я Ішбаал був коронований у Маханаїмі і що цар Давид утік до Маханаїму, коли воював проти Авесалома, одного з його синів.

Нагадаємо, команда ізраїльських археологів під час розкопок давнього монастиря поблизу міста Кір’ят-Гат виявила мозаїчну підлогу з біблійним віршем, який благословляє всіх, хто його читає.

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