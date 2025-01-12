Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Археологи знайшли місце, яке відвідував біблійний цар Давид

Археологи знайшли місце, яке відвідував біблійний цар Давид

Талл ад-Дхахаб аль-Гарбі - місцевість в Йорданії, де міг бути біблійний Маханаїм / Фото: tandfonline

Дослідники вивчають залишки будівлі віком 2 700 років, яку використовували представники тогочасної еліти.

В Йорданії виявлено біблійне місце, відоме як Маханаїм, яке 2 700 років тому відвідував біблійний цар Ізраїлю Давид.

Про це пишуть ізраїльські археологи Ізраель Фінкельштейн та Таллай Орнан в дослідженні, опублікованому в журналі "Тель-Авів". 

Вони засновують свою гіпотезу на археологічних залишках, знайдених на цьому місці, та аналізі біблійних уривків, у яких згадується Маханаїм.

Назва “Маханаїм” на давньоєврейській мові означає “два табори”, і біблійні уривки свідчать, що воно розташоване поруч з іншим місцем під назвою Пенуель, пишуть дослідники. 

Сьогодні менша археологічна ділянка, відома як Талл ад-Дхахаб еш-Шаркі, яка може бути Пенуелем, розташована поблизу Талл ад-Дхахаб аль-Гарбі, яка може бути Маханаїмом.

Біблійні уривки свідчать про те, що Пенуель мав храм, а залишки прямокутної платформи, яка може бути храмом, були знайдені в Талл адх-Дхахаб аш-Шаркі.

Місце Талл ад-Дахаб аль-Гарбі було розкопане німецькою археологічною групою між 2005 і 2011 роками. За цей час німецька команда розкопала залишки кам’яних блоків, які містять різноманітні викарбувані зображення — людей, що грають на струнних інструментах, зокрема лірі; лева зі сцени полювання; фінікової пальми; людина, яка приносить козу на бенкет.

У дослідженні Фінкельштейн і Орнан припускають, що ці блоки, ймовірно, є залишками будівлі, яку використовували представники тогочасної еліти.

Дослідники також відзначили, що стиль гравюр схожий на фрески восьмого століття до нашої ери на місці, відомому як Кунтіллет-Аджруд у північно-східній Синайській пустелі в Єгипті. 

Попередня робота в Кунтіллет Аджруд вказує на те, що це місце контролювалося Ізраїльським царством у VIII столітті до нашої ери, тобто блоки, знайдені в Талл ад-Дхахаб аль-Гарбі, також датуються цим часом та були зроблені художниками, пов’язаними з Ізраїльським царством.

Дослідники додали, що і Маханаїм, і Пенуель були побудовані Єровоамом II, царем Ізраїлю, який правив у VIII столітті до нашої ери.

Історії в Біблії згадують, що ізраїльський цар на ім’я Ішбаал був коронований у Маханаїмі і що цар Давид утік до Маханаїму, коли воював проти Авесалома, одного з його синів.

Нагадаємо, команда ізраїльських археологів під час розкопок давнього монастиря поблизу міста Кір’ят-Гат виявила мозаїчну підлогу з біблійним віршем, який благословляє всіх, хто його читає.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація