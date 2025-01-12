Археологи нашли место, которое посещал библейский царь Давид

В Иордании обнаружено библейское место, известное как Маханаим, которое 2700 лет назад посещал библейский царь Израиля Давид.

Об этом пишут израильские археологи Израэль Финкельштейн и Таллай Орнан в исследовании, опубликованном в журнале "Тель-Авив".

Они основывают свою гипотезу на археологических остатках, найденных на этом месте, и анализе библейских отрывков, в которых упоминается Маханаим.

Название "Маханаим" на древнееврейском языке означает "два лагеря", и библейские отрывки свидетельствуют, что оно расположено рядом с другим местом под названием Пенуэль, пишут исследователи.

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Сегодня меньший археологический участок, известный как Талл ад-Дхахаб еш-Шарки, который может быть Пенуэлем, расположен вблизи Талл ад-Дхахаб аль-Гарби, который может быть Маханаимом.

Библейские отрывки свидетельствуют о том, что Пенуэль имел храм, а остатки прямоугольной платформы, которая может быть храмом, были найдены в Талле адх-Дхахаб аш-Шарки.

Место Талл ад-Дахаб аль-Гарби было раскопано немецкой археологической группой между 2005 и 2011 годами. За это время немецкая команда раскопала остатки каменных блоков, содержащих разнообразные выгравированные изображения – людей, играющих на струнных инструментах, в частности, на лире; льва со сцены охоты; финиковой пальмы; человека, который приносит козу на пир.

В исследовании Финкельштейн и Орнан предполагают, что эти блоки, по всей вероятности, являются остатками здания, которое использовали представители тогдашней элиты.

Исследователи также отметили, что стиль гравюр похож на фрески восьмого века до нашей эры на месте, известном как Кунтиллет-Аджруд в северо-восточной Синайской пустыне в Египте.

Предыдущая работа в Кунтилет Аджруд указывает на то, что это место контролировалось Израильским царством в VIII веке до нашей эры, то есть блоки, найденные в Талл ад-Дхахаб аль-Гарби, также датируются этим временем и были сделаны художниками, связанными с царством Израиля.

Исследователи добавили, что и Маханаим, и Пенуэль были построены Иеровоамом II, царем Израиля, правившим в VIII веке до нашей эры.

Истории в Библии упоминают, что израильский царь по имени Ишбаал был коронован в Маханаиме и что царь Давид бежал в Маханаим, когда воевал против Авессалома, одного из его сыновей.

Напомним, команда израильских археологов во время раскопок древнего монастыря вблизи города Кирьят-Гат обнаружила мозаичный пол с библейским стихом, благословляющим всех читающих.

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