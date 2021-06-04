Розстріл сімох людей під Житомиром: судді виносять вирок стрільцеві

Троє з вбитих рибалок були військовими Нацгвардії, інші – волонтери та добровольці.

У Житомирській області розпочалося засідання суду щодо розстрілу сімох чоловіків навесні минулого року. Підозрюваний - орендар ставка, в якого вони гостювали.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Рішення по масовому розстрілу у селі Новоселиця - мають винести судді на Житомирщині. Сьогодні- фінальне засідання суду. Сімох чоловіків, серед них атовців та нацгвардійців- розстріляли навесні минулого року. Підозрюваний- орендар ставка, в якого вони гостювали.

Це наймасовіший розстріл в країні за останні десять років. 58-річному підсудному загрожує довічне ув'язнення.

Біля зали суду сьогодні багатолюдно, тут багато волонтерів, атовців, журналістів. На це засідання приїхали і родичі загиблих. З дня розстрілу на ставку у селі Новоселиця минуло трохи більше року. Тож усі чекають на рішення суду.



Стрілянина на озері сталась у травні минулоріч. Компанія з 8 чоловіків приїхала з Києва порибалити і відпочити. З орендарем ставку - Анатолієм Захаренком були знайомі.

За даними слідства, чоловіки вживали алкоголь, шестеро з них пішли спати, а двоє запізно сиділи за столом з орендарем ставка. Нібито один з них почав докоряти Захаренку за те, що він колись жив у Росії та не воював проти окупантів. У відповідь орендатор ставка схопив рушницю і почав стріляти. Вбив спочатку двох, з якими сидів за столом, а потім - ще чотирьох, що спали. Лише одному вдалося втекти. Його свідчення і лягли в основу справи.

Троє з вбитих рибалок були військовими Нацгвардії. Інші – волонтери та добровольці. З дня розстрілу обвинувачуваний Анатолій Захаренко перебуває під вартою, у його крові не виявили алкголю, а медексперти визнали його осудним.

Коли Захаренка затримали, він пояснив, що це був самозахист: сказав, що гості перші на нього напали. Такі ж свідчення він давав і в суді. Шестеро родичів подали позов про стягнення із Захаренка по 2 млн грн моральної шкоди. Щодо кримінальної відповідальності - підсудному загрожує довічне увязнення.

Новини України: у Житомирській області мають винести рішення по масовому розстрілу

Нагадаємо, що у Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали поранення, а стрілець втік з місця злочину.

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