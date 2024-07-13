"Ще не один побачимо": на Полтавщині зафіксували "торнадо"

Пиловий вихор помітили в Україні. Його зафіксували на відео у промзоні села Корніївка, що на Полтавщині.

На відео, що з'явилося у Мережі, видно, що крутовій у кілька десятків метрів заввишки тягнеться аж до хмар.

"Смерч. Село Корніївка, Полтавщина. При такій температурі повітря, як зараз, думаю, ще не один побачимо", - написала зокрема синоптикиня Наталка Діденко.

На Полтавщині розгулялося "дитинча" смерча!

Нагадаємо, наразі Східну Європу та Балкани накрила значна і тривала спека, температура повітря сягає і перевищує 40-42°C. Очікується, що протягом наступних семи днів температура в багатьох країнах, включаючи Грецію, Румунію, Україну та Молдову, перевищить 40°C, що на 10-12°C вище за середній показник за період останніх 20 років.

Очікується, що спека збережеться і вночі, особливо у великих міських центрах, де температура навряд чи опуститься нижче 28-30°C. Така тривала спека посилює теплове навантаження, особливо для вразливих верств населення.

Причиною теплових аномалій є надходження повітряних мас із Північної Африки. Водночас метеорологи попереджають, що в майбутньому це може стати звичним явищем через збільшення ступеня континентальності клімату над Східною Європою.

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