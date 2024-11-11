"Щоденна реальність українців": Боррель про ранок в укритті Києва

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель перебуває у Києві. Через атаку РФ він зустрів ранок в укритті столиці.

Про це Боррель написав у мережі X (Twitter).

"Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії", - наголосив він.

Жозеп Боррель в укритті Києва

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада РФ підіймала стратегічну авіацію. Борти прямували в бік пускових рубежів.

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