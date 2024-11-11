"Щоденна реальність українців": Боррель про ранок в укритті Києва

Армія РФ невпинно тероризує мирні українські міста.
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель перебуває у Києві. Через атаку РФ він зустрів ранок в укритті столиці.
Про це Боррель написав у мережі X (Twitter).
"Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії", - наголосив він.
Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада РФ підіймала стратегічну авіацію. Борти прямували в бік пускових рубежів.
Читайте також: