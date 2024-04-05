Шахрайство з паспортами: в МВС розповіли про нову схему

У відомстві нагадали, що терміни видачі паспортів регламентовані законодавством, а "спрощених схем" не існує.

У Міністерстві внутрішніх справ попередили, що в Україні діють зловмисники, які виманюють у людей гроші за допомогу в оформленні нових паспортів у короткі терміни.

Про це повідомили в Telegram-каналі відомства.

За даними МВС, шахраї публікують оголошення, у яких пропонують посередницькі послуги в оформленні паспортів за "спрощеною процедурою". Людям обіцяють виготовлення нових документів за два дні.

"Є визначений термін оформлення паспортних документів. Для паспорта громадянина України — від 10 до 20 робочих днів, а для виїзду за кордон — від 3 до 20", – зазначили у відомстві.

У повідомленні також зазначається, що за законом людина може отримати паспорт лише особисто, а всі інші "пропозиції" є незаконними. Зокрема, документи видаються в:

територіальних підрозділах Державної міграційної служби;

центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

підрозділах Паспортного сервісу ДП "Документ".

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