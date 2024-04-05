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Загарбники вбили двох жителів Запоріжжя — ОВА

Загарбники вбили двох жителів Запоріжжя — ОВА

Двоє людей загинули під час обстрілу Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Голова Запорізької ОВА повідомив про нові вибухи у місті.

Російські загарбники під час обстрілу Запоріжжя вбили двох мирних жителів міста.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, крім двох загиблих, поранення отримали 6 людей. 

"9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Федоров повідомив, що всі постраждалі направлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив про нові вибухи у місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житлових кварталах Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли житлові будинки у Покровську.

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