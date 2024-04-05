Загарбники вбили двох жителів Запоріжжя — ОВА

Голова Запорізької ОВА повідомив про нові вибухи у місті.
Російські загарбники під час обстрілу Запоріжжя вбили двох мирних жителів міста.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, крім двох загиблих, поранення отримали 6 людей.
"9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Федоров повідомив, що всі постраждалі направлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив про нові вибухи у місті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житлових кварталах Херсона.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли житлові будинки у Покровську.
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