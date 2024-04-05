Захватчики убили двух жителей Запорожья - ОВА

Глава Запорожской ОВА сообщил о новых взрывах в городе.

Российские захватчики во время обстрела Запорожья убили двух мирных жителей города.

Также читайте Оккупанты используют новую тактику применения "Шахедов": в Воздушных силах рассказали подробности

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, кроме двух погибших, ранения получили 6 человек.

"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет — в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Федоров сообщил, что все пострадавшие направлены в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил о новых взрывах в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилым кварталам Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреляли жилые дома в Покровске.

Читайте также: