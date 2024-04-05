Захватчики убили двух жителей Запорожья - ОВА

Глава Запорожской ОВА сообщил о новых взрывах в городе.
Российские захватчики во время обстрела Запорожья убили двух мирных жителей города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По предварительным данным, кроме двух погибших, ранения получили 6 человек.
"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет — в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Федоров сообщил, что все пострадавшие направлены в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.
Позже глава Запорожской ОВА сообщил о новых взрывах в городе.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилым кварталам Херсона.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреляли жилые дома в Покровске.
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