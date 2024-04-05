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Захватчики убили двух жителей Запорожья - ОВА

Захватчики убили двух жителей Запорожья - ОВА

Два человека погибли во время обстрела Запорожья/Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Глава Запорожской ОВА сообщил о новых взрывах в городе.

Российские захватчики во время обстрела Запорожья убили двух мирных жителей города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, кроме двух погибших, ранения получили 6 человек.

"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет — в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Федоров сообщил, что все пострадавшие направлены в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил о новых взрывах в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по жилым кварталам Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреляли жилые дома в Покровске.

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